Саша Барон Коэн снял продолжение "Бората"

Британский комик Саша Барон Коэн втайне от всех снял сиквел ленты "Борат". Об этом сообщает Collider.



По данным издания, комик скрывал работу над продолжением комедии 2006 года. Автор ленты уже якобы успел показать вторую часть фильма нескольким представителям в сфере киноиндустрии.



Согласно источникам, по сюжету комедии главный герой, знакомый зрителям по первой части фильма, маскируется для общения с людьми. Никаких деталей о картине пока нет.



Ранее в сети появились кадры, на которых якобы запечатлен процесс съемок "Бората 2".



Также сообщается, что один из стриминговых сервисов профинансировал съемки "Бората 2". Первую часть выпустила студия Fox, принадлежащая теперь компании Disney.





