Проблемы с давлением и сахаром могут навредить мозгу

Как отмечает "Lenta.RU" со ссылкой на Оксфордский университет, повышенное давление и наличие диабета 2-го типа чрезвычайно опасны для мозга. Эти отклонения способны ослабить когнитивные способности, мышление и память.



Данные выводы были сделаны по итогам МРТ-сканирования 22000 добровольцев. Сканирование показало изменения в сером и белом веществе мозга с учетом клинических, демографических и когнитивных факторов. Так, факторы риска, связанные с кровоснабжением, влияли на объем мозгового вещества в лобно-теменной области, а также на целостность белого вещества.



Так, у добровольцев 44-70 лет повышенное давление было сопряжено с ухудшенными когнитивными функциями. Но в группе "старше 70 лет" связь не проявлялась. Известно: 5% добровольцев имели диабет 2-го типа, что также негативно отражалось на памяти и мышлении, хотя и не очень сильно. В любом случае, это говорило о наличии повреждений мозга в среднем возрасте. К счастью, эти повреждения можно предотвратить.

