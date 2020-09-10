11 сентября: у семи «нянек» катастрофа века

Завтра мы вновь вспомним о трагедии 11 сентября, которая стала объектом крупнейшего из всех известных расследований в истории человечества. Были задействованы десятки тысяч людей по всему миру: от США до Пакистана, от Гамбурга до Филиппин. Мировая общественность узнала стольких имен и деталей, что запуталась. Хронология событий изучена буквально по секундам. Но непонятно одно: теракт века разрабатывался с 1996 года, почему спецслужбы не знали? А если были предупреждены, то почему не остановили самолеты со смертниками?



Начнем с самого интригующего вопроса: кто автор? Вопреки распространенному мнению, это не Усама бен Ладен. По версии американских властей, идея угнать несколько самолетов и направить их на важные объекты инфраструктуры США принадлежала Халиду Шейху Мохаммеду – участнику нескольких пакистанских террористических групп.



Личность достаточно известная. В 1996 году Халид Шейх Мохаммед был заочно осужден судом Нью-Йорка за участие в подготовке теракта на Филиппинах, в ходе которого террористы готовились взорвать 12 американских авиалайнеров.



Его считают причастным к взрывам американских посольств в Кении и Танзании 7 августа 1998 года. А также к теракту 12 октября 2000 года: тогда начиненная взрывчаткой лодка врезалась в борт американского эсминца USS Cole, стоявшего на рейде в заливе напротив города Аден, Йемен. Погибли 17 американских моряков, и были ранены еще около 30.



В общей сложности речь идет о 34 терактах и множестве других злодеяний, в которых Халид Шейх Мохаммед признался на суде после почти 10-летнего пребывания в тюрьме Гуантанамо. Учитывая это обстоятельство, нет стопроцентной гарантии, что все сказанное подсудимым в 2012 году правда.



Тем более что в 2015 году Мохаммед отказался от большей части своих показаний в письме Бараку Обаме. В том числе и от того, что лично обезглавил в 2002 году в Пакистане американского журналиста Дэниела Перла, за убийство которого он и был задержан полицией Пакистана недалеко от Исламабада 27 февраля 2003 года.



Перл исследовал контакты англичанина-исламиста Ричарда Рейда. В конце 2001 года Рейд пытался взорвать самолет авиакомпании American Airlines, совершавший рейс Париж – Майами, взрывчаткой, которую пронес в своих ботинках, но был задержан пассажирами и осужден на 10 лет тюрьмы. Его любопытство стоило ему жизни.



Еще одно предупреждение поступило от Ахмада Шаха Масуда – лидера объединения афганских полевых командиров «Северный альянс», помогавшего ЦРУ в борьбе с талибами. В апреле 2001 года в своем выступлении перед Европейским парламентом в Брюсселе Масуд сказал, что его разведчики получили данные о предстоящем крупномасштабном теракте на территории США

Если верить газетным публикациям, незадолго до теракта директор ЦРУ Джордж Тенет встретился с советником по национальной безопасности США Кондолиззой Райс, чтобы проинформировать ее о перехватах сообщений и других сверхсекретных разведданных, показывающих растущую вероятность того, что «Аль-Каида» скоро нападет на США

Примечательно, что до своего ареста Халид Шейх Мохаммед официально работал инженером в Министерстве электроэнергетики и водоснабжения Катара и ездил в зарубежные командировки, где занимался подготовкой терактов, за счет госучреждения.Как бы там ни было, но, по версии следствия, именно он задумал теракты века и рассказал о своем плане Усаме бен Ладену – основателю международной исламистской организации «Аль-Каида» в 1996 году. За пять лет до 11 сентября.В активную стадию разработка плана перешла в конце 1998-го – начале 1999 года. Тогда же были выбраны цели. Изначально предполагалось напасть на атомные электростанции, но от этого плана отказались как от слишком непредсказуемого. Еще раз подчеркиваю: вторжение, как называют это американцы, готовилось в течение пяти лет. Неужели никто не знал?Конечно, знали. Официально установлено, что, начиная с конца 1999 года, американские спецслужбы получали сведения о готовящемся крупном теракте. Агентство национальной безопасности США перехватывало телефонные переговоры членов «Аль-Каиды» и знало как минимум об одной встрече, где теракт должен был обсуждаться.Еще в декабре 1998 года контртеррористический центр ЦРУ докладывал тогдашнему главе Белого дома Биллу Клинтону, что «Аль-Каида» готовится к атакам в США, которые могут включать угон самолетов.Еще одно предупреждение поступило от Ахмада Шаха Масуда – лидера объединения афганских полевых командиров «Северный альянс», помогавшего ЦРУ в борьбе с талибами. В апреле 2001 года в своем выступлении перед Европейским парламентом в Брюсселе Масуд сказал, что его разведчики получили данные о предстоящем крупномасштабном теракте на территории США. Масуд был убит «Аль-Каидой» за два дня до терактов.1 мая 2001 года ЦРУ в одном из ежедневных отчетов сообщило Белому дому, что «группа террористов в настоящее время находится в Соединенных Штатах» и уже планирует террористические атаки.В июне 2001 года британская и американская разведки провели большой совместный саммит, где, по словам главы секретной разведывательной службы MI6 Ричарда Дирлоу, «главной темой было крупное террористическое событие» и обычная встреча «превратилась в нечто нерутинное».В июле 2001 года рядовой агент ФБР в Аризоне сообщил о «возможном плане бен Ладена отправить своих людей в американские училища гражданской авиации». Агент предлагал в связи с этим допросить всех арабских учеников летных школ, но поддержано это предложение не было.Затем сотрудник ФБР, приставленный к группе ЦРУ, следившей за бен Ладеном, попросил разрешения поделиться со своим ведомством данными об участии двух саудовцев в «Аль-Каиде», ему было отказано с формулировкой: «Это не дело ФБР».Главный исполнитель теракта Мухаммед Атта, который пилотировал самолет рейса 11 American Airlines и первым осуществил таран Северной башни Всемирного торгового центра, несколько раз попадал в поле зрения спецслужб. И во время проживания в Германии, и во время учебы в Венисе и Сарасоте (США).В 2005 году подполковник армии США Энтони Шеффер и конгрессмен Курт Уэлдон обнародовали информацию о том, что в ходе работы проекта министерства обороны по сбору разведывательной информации Able Danger еще в начале 2000 года якобы было установлено, что пилоты-смертники Атта – аль-Хазми, аль-Михдар и аш-Шеххи – являлись членами ячейки «Аль-Каиды».Есть информация, что к августу 2001 года ЦРУ уже точно знало из различных источников, что «бен Ладен готовит теракт на территории США, возможно, с применением угона самолетов». Почему же его не предотвратили?Перечитав огромное количество источников, включая нашумевшие расследования, судебные показания и мемуары, не могу не согласиться с выводами, которые уже не раз мелькал в СМИ.Во-первых, между спецслужбами не было координации. Многочисленные расследования, как правительственные, так и независимые, констатировали, что теракт века не удалось предотвратить из-за отсутствия практики обмена информацией между различными ведомствами и спецслужбами.ЦРУ не делилось имеющейся информацией с ФБР и наоборот. Они вместе скрывали имеющиеся сведения от Госдепартамента. Так же действовали другие секретные службы, которых в США и странах НАТО великое множество. В итоге вышло, как говорится, что у семи нянек дитя без глазу.Во-вторых, информация о теракте такого уровня казалась слишком фантастической. Из серии “такого не может быть, потому что не может быть никогда”. Глава контртеррористического отделения Совета национальной безопасности США Ричард Кларк впоследствии признавался, что в ЦРУ до последнего не верили, что теракты готовятся на американской территории, предполагая, что нападение планируется на Израиль или Саудовскую Аравию.Если верить газетным публикациям, незадолго до теракта директор ЦРУ Джордж Тенет встретился с советником по национальной безопасности США Кондолиззой Райс, чтобы проинформировать ее о перехватах сообщений и других сверхсекретных разведданных, показывающих растущую вероятность того, что «Аль-Каида» скоро нападет на США.Райс послушала доклад, но заявила, что не верит этому и что у Вашингтона есть сейчас другие приоритеты, на которых нужно сосредоточиться. Министр обороны Дональд Рамсфелд также поставил под сомнение эту информацию, назвав ее обманом, предназначенным для оценки реакции общественности и властей США.Ну, и вишенка на торте: в опубликованных мемуарах директора по исследованиям Центра национальных интересов США Джорджа Биби сказано, что президент России Владимир Путин предупреждал своего американского коллегу Джорджа Буша-младшего о грядущей атаке террористов на Америку 9 сентября 2001 года.Биби, как сказали бы у нас, “не лох”. Он несколько десятилетий проработал директором по анализу ЦРУ. И вряд ли сочинял бы сказки. Цитата из его книги звучит так: «Путин позвонил президенту Бушу за два дня до нападения, чтобы предупредить, что российская разведка заметила признаки предстоящей террористической атаки. Что-то, что готовилось в течение долгого времени, придет из Афганистана». Не знаю, насколько это правда, но почему-то мне кажется, что старый разведчик не врет...