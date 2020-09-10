"Партия войны" готовит майдан против Зе из-за инспекции на Донбассе

Вчера стало известно, что представители самопровозглашенной ДНР сегодня проинспектируют украинские окопы у поселка Шумы под Горловкой. Об этом договорились в Трехсторонней контактной группе. Цель очевидна - предотвратить срыв перемирия и предстоящую 11 сентября встречу Ермака с Козаком в Париже.



В ДНР утверждают, что украинские укрепления нарушают договор о прекращении огня и грозились их обстрелять. Чтобы этого не произошло, Киев позволил им в присутствии ОБСЕ лично удостовериться, что нарушений нет.



Для Зеленского это был вынужденный компромисс: было понятно, что такое решение вызовет атаку "партии войны". Однако срыв перемирия, видимо, посчитали еще большим злом - чреватым крахом партии президента на местных выборах.



Но теперь произошла ожидаемая вещь: противники любых компромиссов по Донбассу призывают убивать инспекторов из ДНР, объявили сбор "третьего Майдана" и заявляют, что не позволят Зе "убежать в Ростов".



Один из самых скандальных постов написал вчера главред сайта "Цензор" Юрий Бутусов. Он призвал убить представителя "республики", который сегодня в 14:00 появится на украинских позициях у Горловки. А также сорвать прекращение огня.



"Выполнять преступные приказы нельзя. Поэтому человек, который завтра ликвидирует генерал-майора ВС РФ Руслана Вахитова, а также других российских офицеров - участников "инспектирования" позиций ВСУ, организованного по приказу президента, заслужит почет и уважение в истории Украины. Такой поступок надежно сорвет вообще все эти опереточные попытки "заглянуть в глаза".



Срыв и отмена приказа Главнокомандующего Зеленского - это в данном случае важная задача для сохранения независимости Украины. Да, это такой приказ, не выполнять который - честь.



Тот, кто сорвет "прекращение огня" и подвергнется преследованию властей, без сомнения, получит полную поддержку гражданского общества.



На данный момент, по данным источников Цензор.Нет, штаб Операции объединенных сил не получил письменного приказа на проведение "инспекции".



А для истории и для уголовного дела нужен письменный приказ. Чтобы было видно, кто несет ответственность, кто "обеспечивает безопасность" россиянам.



Военнослужащий, который подпишет приказ допустить противника для "инспектирования" позиций, и будет выполнять такой приказ, в историю Войны за независимость войдет как предатель своей страны.



Люди на фронте шокированы решениями Главнокомандующего Зеленского, ответственность за последствия будут, в первую очередь, на нем".



Экс-министр транспорта Владимир Омелян заявил о начале "Майдана Зе" - что похоже на "Майдан-3". И пригрозил повешением всем, кто договаривается с Москвой.



"Как и в 2013 - Кремль полностью управляет Банковой.



Как и в 2013 - мы выходим против Кремля.



Мы - украинцы!



Мы знаем, чего мы хотим, и для нас свобода - превыше всего!



Это шапито кремлевских коррупционеров и прогнивших офицеров КГБ надо останавливать всем нам, если мы хотим жить в успешной европейской стране.



И на этот раз - никакого Ростова.



Каждый потенциальный кремлевский предатель должен знать и сразу отрезать московским эмиссарам: "никаких договоренностей с Москвой. Последний раз, когда некоторые согласились на сотрудничество с вами и вы им гарантировали безопасность - тогда в последний раз их увидели на ваших березах. Сорри, но мне моя жизнь дороже".



С Европой о гуманизме и правах человека поговорим потом.



Заверим их в своей обеспокоенности и что такое больше никогда не повторится.



Нас убивают каждый день.



Завтра я буду во Львове поднимать львовян.



Говорите с людьми на востоке, юге, западе, севере и центре.



Говорите правду, что власть в Украине захватила шайка ничтожных аферистов, единственная цель которых: украсть и убежать."



К посту Омелян добавил картинку с надписью "Майдан 3е".



"Рух опору капітуляції" на сегодняшний вечер анонсировал акцию у дома, где живет Зеленский в Конча-Заспе.



Также сегодня днем заговорит "тяжелая артиллерия" - бывшие секретарь СНБО и генпрокурор. Александр Турчинов и Юрий Луценко дадут сегодня в 14:30 экстренную пресс-конференцию "Угрозы национальной безопасности Украины".

