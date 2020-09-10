В ближайшие дни немного похолодает

Более прохладный воздух начнет перемещаться на Украину в ближайшие сутки, 11 сентября, с западной Европы, вытесняя тепло на юго-восток страны, поэтому дневная температура опять немного снизится, сообщает Укргидрометцентр. В пятницу на Украине без осадков. Ветер преимущественно северо-западный, 5-10 м/с.

Температура ночью 7-13°, днем 18-23°, в южных, восточных областях и на Закарпатье ночью 12-17°, днем 24-29°; в Карпатах ночью 3-8° тепла, днем 11-16°.



В Киеве в пятницу без осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 11-13°, днем 20-22°.



По данным Центральной геофизической обсерватории, в Киеве 11 сентября самая высокая температура днем была зафиксирована на отметке 33,6 градусов тепла в 1898 году, самая низкая - ночью на отметке 4,7 градусов выше ноля в 1935 и 1968 годах.



В субботу, 12 сентября, на Украине без осадков. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с; в Приазовье северо-восточный, 7-12 м/с.



Температура в южной части и на Закарпатье ночью 11-16°, днем 25-30°; на остальной территории ночью 6-11°, днем 19-24°.



В Киеве в субботу без осадков. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью 11-13°, днем 21-23°.



10 сентября в 9.00 температура воды в Чёрном и Азовском морях была 22-23°, в Днепре в пределах Киева 20°.

