В деле об убийстве Шеремета избрали основных и запасных присяжных

Состав присяжных, которые будут рассматривать дело по обвинению Андрея Антоненко, Яны Дугарь и Юлии Кузьменко в причастности к убийству журналиста Павла Шеремета, поделили на основных и запасных. Пенсионер, домохозяйка и работник арбитража стали основными из них. Процедура проходила с помощью жеребьевки.

Об этом сообщила юридическая фирма "Сенс Украина".



Так, тремя основными присяжными стали:



Григорий Валерьевич Фирсов (ФЛП, арбитражный управляющий);



Наталья Александровна Глоба (не работает, домохозяйка);



Юрий Иванович Михайленко (пенсионер).



Еще двое присяжных стали запасными:



Юрий Александрович Федоренко (ФЛП, занимается управлением недвижимостью);



Людмила Михайловна Яковенко (не работает, до этого работала в банковской сфере).



Основные присяжные будут работать в составе суда на следующем заседании, которое назначено на 28 сентября.



Напомним, журналиста Павла Шеремета убили летом 2016 года в центре Киева. Машину, в которой он находился, подорвали, Шеремет погиб на месте.



А в декабре 2019 года правоохранители объявили подозрение в убийстве трем лицам: военной медсестре Яне Дугарь, волонтеру и детскому сосудистому кардиохирургу Юлии Кузьменко, а также музыканту и ветерану АТО Андрею Антоненко.



В прошлую пятницу, 4 сентября, в Шевченковском райсуде Киева состоялось первое заседание по существу истории, которая тянется с 2016 года.

