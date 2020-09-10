Инфляционной целью Нацбанка Украины на 2021г остается 5%

Национальный банк Украины утвердил основные принципы денежно-кредитной политики на 2021 год, в том числе сохранил инфляционную цель на уровне 5%, а также планирует придерживаться курса на валютную либерализацию и режима плавающего курсообразования, сообщил глава НБУ Кирилл Шевченко.



"Основные принципы на 2020 год предусматривают продолжение политики инфляционного таргетирования. Наша среднесрочная цель по инфляции остается неизменной - 5%. Также мы не отказываемся от режима гибкого курсообразования, сохраняем курс на валютную либерализацию и избегаем любых форм фискального доминирования", – сказал он в ходе пресс-конференции в четверг.

