Хасидские паломники разнесли защитные конструкции у могилы раби Нахмана в Умани

Хасидские паломники разгромили защитные ограждения, установленные на могиле почитаемого ими праведника раби Нахмана в г.Умань Черкасской области для профилактики распространения коронавируса.



На видео, опубликованном в четверг в телеграм-канале PavlovskyNews, видно, как паломники расшатывают и сносят металлические конструкции.



Фонд раби Нахмана уже заявил, что с нарушителями проведут разъяснительную работу.



Каждую осень паломники едут в Умань, чтобы на могиле своего духовного лидера Раби Нахмана отпраздновать Рош ха-Шан (иудейский Новый год). Он родился в г.Меджибож (ныне Хмельницкая обл.) в 1772 году (5532 году от сотворения мира по еврейскому календарю). Затем вел кочевой образ жизни, бывал в разных городках Украины, 8 лет жизни провел в Браславе (сейчас - Беларусь). В 1808 году Нахман заболел туберкулезом, поселился в Умани, где скончался и был похоронен в 1810 году. С тех пор этот город стал центром поклонения хасидов, куда они съезжаются со всего мира каждый еврейский новый год.



В связи с эпидемией коронавируса в Украине Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций (ТЭБ и ЧС) поручила центральным органам ввести ряд запретов в местах паломничества хасидов в Умани в ходе празднования Рош ха-Шана с 15 до 21 сентября. Кроме того, до конца сентября Украина ввела ограничения на посещения страны иностранцами.



7 сентября министр внутренних дел Украины Арсен Аваков сообщил, что в 2020 года Умань для празднования Рош ха-Шана посетят около 3 тыс. паломников.



В 2019 году для встречи 5780-го иудейского Нового года в Умань прибыло более 30 тыс. паломников.

