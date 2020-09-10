Луценко призвал Зеленского начать наступление на Крым

Экс-генпрокурор Украины Юрий Луценко призвал действующего президента Владимира Зеленского начать наступление на аннексированный Россией Крым, так как сейчас у государства есть для этого все необходимые ресурсы.



Об этом Луценко рассказал в четверг, 10 сентября, на совместной с бывшим главой СНБО Александром Турчиновым пресс-конференции на тему "Угрозы национальной безопасности Украины".



Так, в ответ на вопрос журналистов был ли сдан Крым России, Турчинов заявил, что "сдают бутылки в магазины, а Крым был захвачен Российской Федерацией".



"Отвечать за захват должны и военнослужащие Российской Федерации, и военно-политическое руководство РФ, и те украинские политики, "деятели", которые разоружали армию, которые уничтожали украинскую оборону, которые довели сектор оборонной безопасности до того состояния, который был в начале 2014 года", - заявил экс-глава Совета национальной безопасности и обороны.



"Если нынешняя власть считает, что Турчинов плохо защищал Крым, то у президента Зеленского сейчас есть инструменты, в том числе армия. Вперед! Почему они этого не делают?", - добавил Луценко.



Как известно, с февраля по ноябрь 2014 года Турчинов был спикером Верховной Рады. С 23 февраля по 7 июня 2014 года - исполнял обязанности президента Украины. Именно в этот период Украина лишилась Крыма, который аннексировала Россия, и начался вооруженный конфликт на Донбассе. С декабря 2014 по май 2019 Турчинов был секретарем СНБО.





