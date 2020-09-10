Кровь будет литься тоннами: Пальчевский о журналистах ВВС

Журналисты украинской службы новостей BBC во время интервью c кандидатом в мэры Киева Андреем Пальчевским поймали его на лжи. Пальчевский отказался признать, что он был участником пропагандистского шоу на канале агрессора «Россия 1» и заявлял в эфире о необходимости «воссоединения» братских народов.

Журналисты ВВС процитировали слова Пальчевского о воссоединении Украины и России в эфире российского телеканала «Россия 1» в скандальной программе «60 минут» с Ольгой Скабеевой от 22 марта 2019 года: «Чем больше вы будете нас ругать, то дальше мы будем от нашего счастливого дня воссоединения».

Пальчевский показал себя невоспитанным и хамским политиком. Кандидат в мэры обозвал журналистов лгунами. В частности, журналистка Диана Куришко вместо ответов на вопросы выслушивала обвинения Пальчевского в том, что она не была участником боевых действий, не видела войны: «В вас кидали бомбу хотя бы раз? Вы на фронте были?»

«Если таких, как вы (туда) пошлют, то будет кровь литься тоннами. А я поехал показать, что в Украине новый президент идет на смену. С которым можно находить общий язык и прекратить кровопролитие», — высказывал журналистке Пальчевский.

«Я прошел 90-е годы и я фильтрую базар, я таких глупостей о воссоединении не мог сказать», — уверял Пальчевский и требовал немедленно показать ему видео, на котором он произносит эту фразу.

Действительно Пальчевский является частым гостем телеканалов России. За последние несколько лет он не менее шести раз участвовал в эфирах российского государственного телеканала «Россия 1». Именно там Пальчевский сказал скандальную фразу. Кандидат в мэры Киева так и не признал, что это именно он призывал в эфире телеканала агрессора воссоединить народы Украины и России.

Как ранее писали ряд украинских СМИ, Андрея Пальчевского и его партию финансирует многолетний «смотрящий» за Киевом Вадим Столар и бывший чиновник КГГА времен беглого президента Виктора Януковича, собственник скандальной компании Saga Development Андрей Ваврыш. Столар и Ваврыш являются звеном одной коррупционной цепи застройщиков-аферистов. К группе Столара причисляют партнеров Ваврыша по бизнесу — это экс-глава офиса президента Андрей Богдан и министр культуры, собственник «Одесской киностудии» Александр Ткаченко, близкий к олигарху Коломойскому народный депутат Александр Дубинский. Поддержку группе Столара оказывают скандальные «смотрящие» за ГАСИ (Государственная архитектурно-строительная инспекция) — братья Юрий и Алексей Горовые.

Источник: "Капитал"