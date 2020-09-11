Посол Британии в России призвала помнить о подвиге советского народа в борьбе с нацизмом

Посол Великобритании в Москве Дебора Броннерт призвала беречь память о решающем вкладе советского народа в победу над нацизмом.



"На протяжении нескольких лет советский народ сталкивался с основной тяжестью нацистской военной машины. Последствия для него были поистине ужасающими. Словами нельзя передать масштабы и жертвы, принесенные столь многими людьми ради победы над нацизмом", - сказала она в четверг, обращаясь по видеосвязи к участникам онлайн-вечера в Москве, посвященного британским праведникам народов мира.



Свое обращение она произнесла на русском языке.



Вечер организован Российским еврейским конгрессом совместно с посольством Соединенного Королевства в РФ и британским "Образовательным фондом Холокост".



Праведники народов мира - это почетное звание, которое присуждает израильский мемориальный музей "Яд Вашем" за спасение евреев во время Холокоста. На сегодняшний день в мире насчитывается более 25 тыс. обладателей этого звания, среди них 22 британца.

