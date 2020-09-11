За сутки на Украине Сovid-19 выявили у 3 144 человек

На Украине, по состоянию на утро пятницы 11 сентября, за сутки зафиксировано 3 144 новых случая заражения Covid-19. Это новый печальный антирекорд.



Таким образом, общее число зараженных выросло в стране до отметки в 148 756 человек. Вчера, 10 сентября, на Украине был зафиксировано 2 582 случая заражения, а общее число выявленных случаев Covid-19 составляло 145 612.



С начала эпидемии Covid-19 в Украине скончалось 3 076 пациента с этим диагнозом (+ 53 за сутки). Выздоровели уже 67 005 жителей страны (+1 128). Число активных случаев коронавирусной болезни в Украине, по последним данным, составляет 78 675 человек (+ 1 963 за сутки).



Об этом гласят данные Совета национальной безопасности и обороны (СНБО).

