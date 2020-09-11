Из-за реструктуризации долгов при Яресько Украина должна выплатить внешним кредиторам $22 млрд.

Министр финансов Сергей Марченко, недавно рассказывавший о состоянии коронавирусного фонда, сообщил об ожидающих Украину выплатах по ценным бумагам - ВВП-варрантам, которые были выпущены после реструктуризации внешнего долга Украины в 2015 году. В 2021 году Минфин выплатит по ним 40 миллионов долларов, а в случае умеренного роста ВВП к 2040 году выплаты могут достичь 22 млрд долларов.



Как пишет "Экономическая правда", данные глава ведомства привел на заседании финансового комитета парламента.



"Потенциальные выплаты по государственным деривативам к 2040 году при умеренном росте ВВП могут составить более 22 миллиардов долларов. В связи с этим было принято правительственное решение под грифом "секретно", которым были определены условия совершения сделки", - проинформировал министр.



По его словам, на 2021 год Кабмин прогнозирует рост ВВП на уровне 4,6%. При таком росте в 2023 году Украина должна будет выплатить 600 млн долларов по ВВП-варрантам.



История этих долговых бумаг началась 6 лет назад. В 2014-2015 годах Украина оказалась на грани дефолта. Министерство финансов под руководством Натальи Яресько летом 2015 года договорилось с инвесторами о списании части внешнего долга, который составлял $15 млрд при золотовалютных резервах НБУ $12,6 млрд. Одновременно выплаты по другой его части были привязаны к экономическому росту Украины.



Во время реструктуризации были списаны 20% от суммы долга (около $3,6 млрд) и дана отсрочка погашения выпусков гособлигаций на четыре года: с 2015-2023 до 2019-2027 годов. В качестве компенсации были выпущены дополнительные ценные бумаги - ВВП-варранты (варранты восстановления стоимости - VRI) на $3,2 млрд. Эти бумаги получили некоторые кредиторы.



Выплаты по ВВП-варрантам начнутся, если ВВП Украины составит $125,4 млрд. Этот уровень уже был достигнут в 2018 году. Также сумма выплат по VRI зависит от динамики роста ВВП Украины:



3% - нулевые выплаты;

от 3% до 4% - 15% от каждого процента прироста ВВП свыше этой планки;

4% - 40% каждого следующего процента прироста.



Выплаты по ВВП-варранта будут проводиться в течение 20 лет - до 2040 года.

