Тихановская назвала условие возвращения в Белоруссию

Покинувшая Белоруссию экс-кандидат в президенты Светлана Тихановская заявила, что намерена вернуться в республику, как только почувствует себя в безопасности.



"Я очень хочу вернуться домой, я люблю свою страну. Тем не менее, я не чувствую себя в безопасности там, вы видите, что там происходит… Я должна находиться в чужой стране, но как только решу, что я и мои дети будут в безопасности, вернусь в Белоруссию. Там мои близкие, мой муж, я хочу вернуться", - сказала Тихановская в интервью польской газете Rzeczpospolita.



Она также отметила, что пока рано говорить о том, какой путь развития выберет Белоруссия - российский или европейский. "Еще слишком рано говорить об этом. Мы должны выйти из политического кризиса. Посмотрим позже, какой путь выбрать, российский или европейский. Может, выберем свой", - сказала Тихановская.



При этом она считает, что Белоруссии "не нужно держаться исключительно России и не смотреть в сторону Европы". Экс-кандидат в президенты считает, что белорусов "слишком долго пугали Европой и НАТО". "Мы не будем ссориться ни с Россией, ни с Европой, США и НАТО. Мы выступаем за хорошие отношения со всеми государствами. Я не думаю, что белорусы имеют что-то против Европы. Они видят, что это демократические страны и высокий уровень жизни. Мы тоже хотим так жить", - сказала она.



"Но мы также понимаем, что Россия для нас тоже дружественное государство, это дружественный нам народ. Мы с ними связаны, у нас два государственных языка: белорусский и русский. Нельзя разрывать отношения ни с Востоком, ни с Западом. А ведь у нас еще есть Юг и Север. Мы хотим жить дружно со всеми. Я уверена, что новый президент Белоруссии установит такие дружеские отношения", - заключила Тихановская.

