Разработчик "Новичка" опроверг данные о более сильной версии вещества

Более "сильный" "Новичок", которым, как утверждают в Германии, якобы "отравили" Алексея Навального, не относится к бинарным отравляющим веществам и тем более к данному типу, заявил РИА Новости один из разработчиков "Новичка" Леонид Ринк.



Ранее в пятницу немецкое издание Spiegel со ссылкой на главу Федеральной разведывательной службы Германии Бруно Каля сообщило, что при "отравлении" Навального якобы использовалась более "сильная" форма вещества "Новичок".



"Это ерунда. Вещество, о котором написал Spiegel - это вещество, которое плавится при более высоких температурах. В нормальных условиях оно твердое. Это, конечно, был не "Новичок". Это вещество другого класса - то, о чем они пишут. Оно никогда не было бинарным оружием. Оно не относится (к группе "Новичок" - ред.), это вещество из другого класса", - сказал Ринк.



Навального 20 августа госпитализировали в Омске после того, как ему стало плохо в самолете. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной – пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.



Позднее Навального перевезли самолетом в Германию. Правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что его якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". В Кремле в этой связи заявили, что Берлин не информировал Москву о своих выводах, а МИД РФ подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации.



Власти ФРГ ранее не стали отрицать, что у германской разведки BND с 1990-х годов был доступ к боевому отравляющему средству "Новичок". Ринк ранее уже заявлял, что данные о якобы отравлении Навального новой разновидностью "Новичка" - чушь, поскольку не было симптомов отравления этим веществом.



Еще в день госпитализации Навального свои проверки начали проводить прокуратура и полиция. СК РФ ранее направил заявление сторонников Навального о том, что на него якобы покушались, для проверки в западно-сибирское управление. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что де-факто следственные действия по ситуации с Навальным идут, если наличие отравляющего вещества подтвердится, следствие будет открыто и де-юре.



Исследования фосфорорганических веществ семейства "Новичок", включая способы их получения и поражающие свойства, с середины 1990-х годов проводили порядка 20 государств Запада, в том числе Великобритания, США, Швеция, Чехия. В соответствии с указом президента Российской Федерации 1992 года советские разработки в области химического оружия Россией были прекращены. В 2017 году Российской Федерацией завершено уничтожение всех имевшихся запасов химического оружия, что подтверждено уполномоченной международной структурой - Организацией по запрещению химического оружия.

