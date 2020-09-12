Ученые назвали причину каждой восьмой смерти

В Евросоюзе 13% смертей связаны с загрязнением окружающей среды. На такие данные указывает новый отчет, опубликованный Европейским агентством по окружающей среде (ЕАОС). В документе подчеркивается, что текущая пандемия привлекла внимание к факторам здоровья окружающей среды.

ЕАОС заявило, что загрязнение окружающей среды стало причиной более 400 000 преждевременных смертей в ЕС в год.

«Существует четкая связь между состоянием окружающей среды и здоровьем нашего населения», — заявил комиссар ЕС по окружающей среде Виргиниюс Синкявичюс.

В отчете говорится, что новая пандемия коронавируса показала, насколько уязвимо население Европы для «здоровья человека и здоровья экосистемы». Он также показал, что уязвимые группы населения, включая детей и пожилых людей, подвергаются наибольшему риску стать жертвами загрязнения окружающей среды.

«Бедные люди непропорционально подвержены загрязнению воздуха и экстремальным погодным условиям, включая волны жары и сильные холода, — говорится в отчете ЕАОС. — Это связано с тем, где они живут, работают и ходят в школу, часто в социально неблагополучных городских кварталах, недалеко от интенсивного движения транспорта».

В отчете также отмечены расхождения между Восточной и Западной Европой.

При этом качество воды было высоко оценено, а вода для купания была признана «превосходной» в 85% тестовых случаев.

«Каждый должен понимать, что, заботясь о нашей планете, мы спасаем не только экосистемы, но и жизни, особенно наиболее уязвимых категорий людей», — заключил Синкявичюс.