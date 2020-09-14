Две области Украины пополнили "красный" список МОЗ
По состоянию на 13 сентября Киев и 19 регионов Украины не готовы к ослаблению карантина из-за высоких показателей заболеваемости коронавирусом. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава. По сравнению с прежними показателями, список "красных" областей пополнили Запорожская и Луганская области.
Если данные будут повторяться несколько дней подряд, комиссия может перенести неблагополучные районы в зону с более жестким карантином. Всего к ослаблению ограничений не готовы:
Киев
Винницкая область
Волынская область
Житомирская область
Закарпатская область
Запорожская область
Ивано-Франковская область
Киевская область
Луганская область
Львовская область
Николаевская область
Одесская область
Ровенская область
Сумская область
Тернопольская область
Харьковская область
Хмельницкая область
Черкасская область
Черновицкая область
Черниговская область