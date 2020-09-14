Две области Украины пополнили "красный" список МОЗ

Две области Украины пополнили "красный" список МОЗ

По состоянию на 13 сентября Киев и 19 регионов Украины не готовы к ослаблению карантина из-за высоких показателей заболеваемости коронавирусом. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава. По сравнению с прежними показателями, список "красных" областей пополнили Запорожская и Луганская области.

Если данные будут повторяться несколько дней подряд, комиссия может перенести неблагополучные районы в зону с более жестким карантином. Всего к ослаблению ограничений не готовы:

Киев

Винницкая область

Волынская область

Житомирская область

Закарпатская область

Запорожская область

Ивано-Франковская область

Киевская область

Луганская область

Львовская область

Николаевская область

Одесская область

Ровенская область

Сумская область

Тернопольская область

Харьковская область

Хмельницкая область

Черкасская область

Черновицкая область

Черниговская область