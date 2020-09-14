Две области Украины пополнили "красный" список МОЗ

По состоянию на 13 сентября Киев и 19 регионов Украины не готовы к ослаблению карантина из-за высоких показателей заболеваемости коронавирусом. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава. По сравнению с прежними показателями, список "красных" областей пополнили Запорожская и Луганская области.

Если данные будут повторяться несколько дней подряд, комиссия может перенести неблагополучные районы в зону с более жестким карантином. Всего к ослаблению ограничений не готовы:



Киев



Винницкая область



Волынская область



Житомирская область



Закарпатская область



Запорожская область



Ивано-Франковская область



Киевская область



Луганская область



Львовская область



Николаевская область



Одесская область



Ровенская область



Сумская область



Тернопольская область



Харьковская область



Хмельницкая область



Черкасская область



Черновицкая область



Черниговская область



