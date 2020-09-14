В ЦИК России заявили о масштабных хакерских атаках в день выборов

В российской Центральной избирательной комиссии (ЦИК) заявили, что во время текущих выборов в стране сайт ведомства круглосуточно атаковали хакеры.



Об этом заявил заместитель главы ЦИК Николай Булаев, передает ТАСС.



"Хакерские атаки идут практически круглосуточно с тем или иным объемом. Но мы уже как-то к этому адаптировались. Они идут в основном на сайт", - заявил Николай Булаев.



В то же время он сообщил, что не было зафиксировано ни одной атаки на систему ГАС "Выборы".



"Хакерские атаки совершать на нее просто бессмысленно", - добавил чиновник.

