В Совфеде оценили возможность запрета "Северного потока-2" в Германии

Заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров прокомментировал описанные изданием Politico сценарии отказа Германии от "Северного потока — 2".



Ранее издание Politico опубликовало материал, в котором описывались шесть возможных сценариев отказа Берлина от строительства газопровода. Среди способов заблокировать реализацию проекта отмечались возможность ввести ограничение на импорт сырья из России, отзыв ранее выданных разрешений на строительство, судебные иски от природоохранных организаций, а также введение санкций со стороны Евросоюза.



Сенатор усомнился в том, что Германия воспользуется одной из этих опций.

"Наличие такого большого количества вариантов как раз говорит о том, что варианта нет", — сказал он в беседе с радиостанцией "Говорит Москва".

По его словам, для того, чтобы остановить проект, не нужно "изобретать" несколько вариантов.



"Немцы — народ практичный. Они сами стали затрагивать эту тему — это говорит о том, что они пытаются выйти из-под давления американцев и плавно спустить это на тормозах", — считает он.



Джабаров добавил, что со временем ситуация вокруг блогера Алексея Навального уляжется, так как он пришел в себя и скоро даст показания.



"Они будут, может, другие варианты выдумывать, но там, где идет речь об экономике и выгоде, немцы вряд ли пойдут на такие шаги", — пояснил он.

