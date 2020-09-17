Ученые подтвердили связь вейпа и рака груди

Эксперты крупнейших университетов, таких как Йель и Принстон, установили, что пары от электронных сигарет создают благоприятную для развития рака молочной железы среду, сообщает британская газета Daily Mail.



В ходе исследования ученые поставили эксперимент на мышах. Одну группу грызунов держали на свежем воздухе, а другую - в помещении с парами вейпа. Затем обеим группам сделали уколы с клетками рака груди.



Уже через несколько недель опухоли у второй группы мышей росли в два раза быстрее. Кроме того, у них обнаружился высокий риск развития метастазов.

