Кабмин утвердил проект госбюджета-2021

Кабинет министров Украины утвердил проект государственного бюджета на 2021 год, сообщил представитель правительства в Верховной Раде Василий Мокан. "Сегодня утром на внеочередном заседании Кабмин принял проект закона "О государственном бюджете Украины на 2021 год", - написал Мокан на своей странице в социальной сети Facebook.

Он отметил, что принятие проекта бюджета правительством состоялось согласно графику бюджетного процесса и до 15 сентября документ должен быть передан на рассмотрение Верховной Рады.



Кроме того, правительство одобрило проект закона "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и некоторые другие законы Украины относительно обеспечения сбалансированности бюджетных поступлений". В нем, в частности, говорится о необходимости мер по обеспечению сбалансированности бюджетных поступлений и снижения налогового долга, а также стимулирования экономической активности субъектов хозяйствования в условиях продолжающихся карантина.



Также Кабмин принял проект закона "О внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины" относительно урегулирования ряда вопросов, связанных с подготовкой проекта закона о государственном бюджете Украины на 2021 год.

