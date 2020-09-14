Microsoft не станет новым владельцем американского сегмента TikTok

Китайская компания ByteDance не будет продавать американский сегмент приложения TikTok компании Microsoft.



Об этом сказано в заявлении, опубликованном на сайте Microsoft.



"ByteDance сообщил нам сегодня, что они не будут продавать операции TikTok в США Microsoft. Мы уверены, что наше предложение было бы хорошим для пользователей TikTok, при этом защищая интересы национальной безопасности. Для этого мы бы внесли значительные изменения, чтобы обеспечить соответствие службы высочайшим стандартам безопасности, конфиденциальности, онлайн-безопасности и борьбы с дезинформацией" - сказано в заявлении.



В качестве покупателя американского сегмента TikTok ее владелец выбрал корпорацию Oracle, сообщает Reuters. Предполагается, что Oracle станет технологическим партнером ByteDance и возьмет на себя управление пользовательскими данными TikTok в США.



"Не ясно, одобрит ли предложенную сделку президент США Дональд Трамп, который хочет, чтобы американская технологическая компания владела большей частью TikTok в Соединенных Штатах", - сказано в сообщении.



Напомним, ранее президент США Дональд Трамп подписал указ против китайского сервиса TikTok. Он призван "ликвидировать угрозу национальной безопасности, которая исходит от китайского приложения для соцсетей".

