На Украине рекордно подешевели яблоки

Цены на отечественные яблоки на Украине уменьшились по меньшей мере в полтора раза, и, по данным Інфо.shuvar, достигли самого низкого показателя за последние пять лет. Так, на оптовом рынке Шувар (г. Львов) популярные сорта яблок продаются по 10-15 грн/кг, тогда как в первый день осени цена на них составляла 18-20 грн/кг.

"Есть два фактора, которые повлияли на такое резкое падение цены: хороший урожай яблок и довольно высокая цена на старте сезона", - рассказывает руководитель департамента Аналитика оптового рынка Шувар Татьяна Гетьман.



По ее словам, сейчас украинские аграрии собирают осенние сорта яблок, которые имеют небольшой срок хранения, поэтому предложение увеличивается, а цены снижаются.



В то же время в предыдущие пяти лет в этот период яблоки продавались по цене 8-10 грн/кг. Исключением был 2018 год, когда яблоки на Шуваре продавались по 4-5 грн кг.



Аналитики рынка Шувар не исключают, что цены на яблоки в этом сезоне могут быть ниже. В то же время ситуация на рынке импортных фруктов может поддержать цены украинской продукции.



Ранее сообщалось, что на Украине два месяца подряд снижаются цены. Больше всего в августе подешевели овощи – на 13,5% и фрукты – на 8,4%.

