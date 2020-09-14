Ткаченко поручил подготовить решения для противодействия доступу в соцсеть "Вконтакте"

Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко поручил проверить информацию и подготовить решения для противодействия доступа в российскую социальную сеть "Вконтакте" через мобильное приложение в Украине.



"Проблема проникновения дезинформации с "Вконтакте" или российских телеканалов действительно весомая. Мы несколько раз встречались в СНБО по этому вопросу, есть план мер. Надеюсь, этот план будет реализован", - сказал он Ткаченко на пресс-конференции по случаю 100 дней пребывания в должности в понедельник в Киеве.



В то же время министр не детализировал, какие именно меры на данный момент обсуждаются.



"Относительно "Вконтакте". Сегодня, как только мы узнали эту информацию, я попросил проверить, отвечает ли это действительности, и что можно сделать, какие решения принять, чтобы противодействовать этой истории", - заявил министр отвечая на вопрос корреспондента агентства "Интерфакс-Украина", какие действия намерено принимать министерство в связи обновлениями мобильного приложения "Вконтакте", которое позволяет обходить действующие в Украине запреты на данную соцсеть.



Также министр добавил, что "как бы мы не ставили заслон, победа в этой гибридной войне находиться в наших руках". В частности, Ткаченко отметил важность медиаграмотности.

