Большинство украинцев считают Сытника неэффективным на посту директора НАБУ

Большинство украинцев считают Сытника неэффективным на посту директора НАБУ

Большинство украинцев негативно оценивают работу Артема Сытника на посту директора Национального антикоррупционного бюро, а также считают неэффективной его деятельности по борьбе с коррупцией.

Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного Центром Социальный мониторинг.

Социологи 3-8 сентября опросили 2 218 респондентов. Оказалось, что 63,9% опрошенных негативно оценивают работу Артема Сытника на посту директора НАБУ, 16,7% - позитивно. 19,4% респондентов затруднились с ответом. Среди тех, кто определился, негативно оценили работу Сытника 79,3% участников опроса.

Что касается эффективности деятельности Сытника на должности директора НАБУ по борьбе с коррупцией, ее эффективной почитал 21,3% опрошенных, неэффективной - 71,8%. У 6,9% участников опроса не нашлось ответа на этот вопрос.