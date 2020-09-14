Выбираем золотые серёжки

Женщины любят украшения из драгоценных материалов. Правильно подобранные золотые серьги, несмотря на свой маленький размер, помогут сформировать образ. Как же правильно выбрать серьги, чем руководствоваться? Прежде всего, стоит учесть, что это ювелирные сережки из золота должны сочетаться с внешними данными, подходить к типу лица и выглядеть гармонично. Нужно понимать, что повседневные серьги, которые подошли бы на каждый день, должны быть простыми, а украшение на выход – броскими и яркими.



При выборе серёжек руководствуйтесь гарантией магазина, поинтересуйтесь сертификацией продукции. Купленное украшение должны быть надёжного качества, проверенного бренда.

При покупке обратите внимание на очертания лица и скул. Идеальным считается овальный тип, к такой форме подходят практически все украшения.

Правила выбора с учетом формы лица:

круглый тип нужно зрительно удлинить. Лучшим выбором считаются серьги длинные, каплевидные или в виде геометрических фигур;



квадратный тип лица следует округлить. Поэтому стоит обратить внимание на тонкие, удлинённые серьги;



треугольному типу подошли бы круглые или овальные серьги. Они зрительно уравновесят верхнюю и нижнюю часть лица;



широкой форме лица категорически не подойдут украшения круглой формы. Правильным выбором будут плоские, тонкие или длинные серёжки;



узкому лицу подойдут круглые, дутые, выпуклые формы украшений.

Следует помнить, что правильно подобранное украшение должно привлекать к достоинствам фигуры. Взрослым дамам стоит остановить свой выбор на серьгах объёмных, крупных, которые добавят элегантность и шик. Таким женщинам идеально подходят украшения с крупными камнями. А молодым девушкам больше подойдут аксессуары замысловатых форм и более мелкие серьги удлиненной формы.



Выбор украшения это всегда дело вкуса. В магазинах огромный выбор серёжек, способный удовлетворить вкус и каприз любого покупателя. Изделия из золота выполнены, как правило, из белого или жёлтого металла. Могут быть обрамлены драгоценными камнями (бриллиант, изумруды, рубины, гранат, жемчуг), так и полудрагоценными (оникс, бирюза, топаз, яшма, аметист и другие). Золотые серьги со вставками из камней должны соответствовать оттенку глаз обладательницы:

зелёным глазам подходят зелёные, жёлтые и коралловые камни;



карим глазам ярко-жёлтые и синие оттенки, зелёный и чёрный цвет камней;



серым тонам подходят оттенки сиреневого, розового и голубого цвета;



голубые взоры оттенят яркие жёлтые, либо синие цвета.

Подбирая золотые серьги, следует прислушаться к рекомендациям стилистов. Обязательно нужно примерить украшение, чтобы посмотреть, как оно играет в дневном свете. Необходимо поинтересоваться сертификатом, выслушать рекомендации по уходу за изделием от специалистов салона. Стоит учесть особенность стиля одежды, а также то, для чего приобретаются серьги. Ведь вечернее украшение совершенно не подойдёт к рабочему, офисному стилю.