Кабмин под местные выборы разрешил въезд на Украину одной категории иностранцев

Правительство в понедельник утвердило противоэпидемические меры при организации и проведении местных выборов 25 октября. Согласно документу, в период карантина разрешен въезд в Украину наблюдателям от иностранных государств и международных организаций.



Основные положения документа перечислены на правительственном портале.



Принятый порядок дополняет перечень лиц, которым разрешен въезд на территорию Украины на время действия карантина. Это официальные наблюдатели от иностранных государств и международных организаций, которые будут вести наблюдение за ходом избирательного процесса соответствующих выборов.



Также на портале говорится, что к работе на специальных избирательных участках, образованных в стационарных заведениях здравоохранения и в учреждениях исполнения наказаний, следственных изоляторах, членам избирательной комиссии, официальным наблюдателям, полицейским рекомендуется не позже чем за 72 часа до дня выборов пройти тестирование на коронавирус методом ПЦР.

