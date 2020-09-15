Прожиточный минимум повысят на 105 грн.

Прожиточный минимум в Украине в 2021 году повысится с 1 июля до 2294 грн. Об этом говорится в проекте закона о госбюджете на 2021 год, представленном министерством финансов в понедельник, 14 сентября. С 1 января до 1 июля прожиточный минимум останется без изменений на уровне 2189 грн. С 1 декабря он повысится до 2393 грн.

При этом для детей до 6 лет: до 1 июля прожиточный минимум останется 1921 грн, с 1 июля он повысится до 2013 грн, с 1 декабря – до 2100 грн.



Для детей и подростков от 6 до 18 лет до 1 июля - 2395 грн, с 1 июля - 2510 грн, с 1 декабря - 2618 грн, для инвалидов до 1 июля - 1769 грн, с 1 июля - 1854 грн, с 1 декабря - 1934 грн.



Для трудоспособных граждан до 1 июля прожиточный минимум останется 2270 грн, с 1 июля - 2379 грн, с 1 декабря - 2481 грн.



Как сообщалось ранее, в Украине с 1 июля прожиточный минимум повысился на 91 грн, до 2118 грн. Соответствующие изменения предусмотрены законом о государственном бюджете на 2020 год.

