Специалисты советуют есть фисташки каждый день

Университет Калифорнии, сообщает "Российская газета", показал: регулярное употребление фисташек способствует похудению и снижению кровяного давления. Был проведен эксперимент с несколькими десятками добровольцев. 50% из них на протяжении четырех месяцев в ежедневном режиме съедали около 40 граммов фисташек.



При этом все добровольцы получили рекомендации по способам увеличения физических нагрузок и питанию с учетом ограничения калорийности. К концу эксперимента все добровольцы потеряли 5% от своего изначального веса и уменьшили жировые отложения в районе талии.



Плюс, потребление фисташек давало снижение систолического и диастолического артериального давления. Также регистрировались более высокий уровень в крови антиоксиданта лютеина, альфа-каротина и бета-каротина и более здоровое соотношение ненасыщенных жирных кислот к насыщенным жирным кислотам.

