Кабмин предлагает до конца 2021 года поднять прожиточный минимум на 204 грн

Кабинет министров предлагает повысить прожиточный минимум в Украине, который сейчас составляет 2 189 гривен, на 204 гривны до конца 2021 года.



Это предусмотрено проектом госбюджета-2021, который был зарегистрирован в Верховной Раде.



Проектом закона в 2021 году предлагается установить прожиточный минимум на одно трудоспособное лицо:



до 1 июля останется в размере 2 189 гривен,

с 1 июля он повысится до 2 294 гривны,

с 1 декабря - до 2 393 гривны.



Размер прожиточного минимума для детей до 6 лет:



до 1 июля останется 1 921 грн,

с 1 июля он повысится до 2 013 грн,

с 1 декабря – до 2 100 грн.



Для детей и подростков от 6 до 18 лет:



до 1 июля останется 2 395 грн,

с 1 июля повысится до 2 510 грн,

с 1 декабря - до 2 618 грн.



Для лиц, утративших дееспособность:



до 1 июля останется 1 769 грн,

с 1 июля повысится до 1 854 грн,

с 1 декабря - до 1 934 грн.



Для трудоспособных граждан:



до 1 июля останется 2 270 грн,

с 1 июля повысится до 2 379 грн,

с 1 декабря - 2 481 грн.



