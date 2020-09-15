Кабмин предлагает до конца 2021 года поднять прожиточный минимум на 204 грн
Кабинет министров предлагает повысить прожиточный минимум в Украине, который сейчас составляет 2 189 гривен, на 204 гривны до конца 2021 года.
Это предусмотрено проектом госбюджета-2021, который был зарегистрирован в Верховной Раде.
Проектом закона в 2021 году предлагается установить прожиточный минимум на одно трудоспособное лицо:
до 1 июля останется в размере 2 189 гривен,
с 1 июля он повысится до 2 294 гривны,
с 1 декабря - до 2 393 гривны.
Размер прожиточного минимума для детей до 6 лет:
до 1 июля останется 1 921 грн,
с 1 июля он повысится до 2 013 грн,
с 1 декабря – до 2 100 грн.
Для детей и подростков от 6 до 18 лет:
до 1 июля останется 2 395 грн,
с 1 июля повысится до 2 510 грн,
с 1 декабря - до 2 618 грн.
Для лиц, утративших дееспособность:
до 1 июля останется 1 769 грн,
с 1 июля повысится до 1 854 грн,
с 1 декабря - до 1 934 грн.
Для трудоспособных граждан:
до 1 июля останется 2 270 грн,
с 1 июля повысится до 2 379 грн,
с 1 декабря - 2 481 грн.