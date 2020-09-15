Открыт прием ставок на то, что Бузова выйдет замуж за футболиста

Букмекерские аналитики оценили вероятность того, что известная российская певица Ольга Бузова до конца текущего календарного года выйдет замуж за футболиста.

Популярная певица, актриса и звезда шоу-бизнеса Ольга Бузова не перестает притягивать к своей персоне внимание общественности. А вместе с продвижением собственного бренда девушка частенько становится лицом различных компаний из самых разных сфер.

Не перестают интересоваться возможностью плодотворного сотрудничества с Бузовой и видные игроки на букмекерском рынке. В частности, в интервью «Бетон Sports» основатель белорусской букмекерской компании Макслайн Артем Леонов признавался, что Бузова была одной из маркетинговых целей представляемой им конторы.

Но затащить к себе на «промо-материалы» Бузовубукмекерам пока не удалось – красотка принципиально отказывается от связи с миром азарта, поэтому они приобщаются к жизни девушки другим способом – принимая различные оригинальные ставки на карьеру и судьбу Ольги. В частности, БК 1xbet решила разнообразить свою линию возможностью для пари на то, что Ольга Бузова выйдет замуж за футболиста до 31 декабря 2020-го года включительно. И не важно, кто это будет – звезда мирового футбола из топ-клуба европейского чемпионата, либо представитель российской футбольной глубинки. Главное – результат, и в случае успешного прогноза на такое развитие событий в жизни звезды шоу-бизнеса азартные игроки увеличат сумму своей ставки в 25 раз – именно такой коэффициент букмекер предлагает на союз Бузовой и футболиста.

Что ж, учитывая большое количество знакомых у Бузовой в мире спорта после ее длительных отношений с футболистом Дмитрием Тарасовым, не исключаем, что к концу года девушке и правда вновь захочется соединить себя узами брака с кем-то из футбольной сферы. И однозначно чей-то личный кабинет 1xbet уже пополнился ставкой на брак Бузовой и футболиста. Скромной суммой в этом случае рискнуть вполне можно.