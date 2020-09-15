По делу "вагнеровцев" открыто три уголовных производства - Венедиктова

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова заявляет, что три уголовных производства открыты по делу "вагнеровцев".



"У нас есть три уголовных производства относительно "вагнеровцев", - сообщила Венедиктова на пленарном заседании Верховной Рады во вторник.



По её словам, первое из этих уголовных производств было открыто сразу после того, как появилось информация в СМИ.



"Сразу же реакция ГБР была, и следствие продолжается", - отметила Венедиктова.



Как сообщалось, 29 июля под Минском были задержаны 33 члена ЧВК "Вагнер".



12 августа Офис генерального прокурора (Украина) обратился в Генеральную прокуратуру Республики Беларусь с запросами о выдаче 28 человек из российской частной военной компании "Вагнер". "Всем 28 лицам, среди которых 9 граждан Украины, было сообщено о подозрении в участии в террористической организации (ч. 1 ст. 258-3 УК Украины). Шевченковским районным судом Киева подозреваемым избраны меры пресечения в виде содержания под стражей", - сообщила пресс-служба Офиса генпрокурора.



Украинская сторона заявила, что эти лица "принимали активное участие в боевых действиях на территории Донецкой и Луганской областей в составе террористических организаций "ЛНР" и "ДНР".



Однако 14 августа стало известно, что Беларусь отдала России 32 из 33 задержанных "вагнеровцев".



18 августа ряд украинских СМИ сообщили, что СБУ и Главное управление разведки Минобороны готовили операцию по задержанию членов ЧВК "Вагнер". По версии СМИ, они должны были вылететь из Минска в Стамбул, но в полете один из пассажиров должен был имитировать ухудшение здоровья, в результате чего самолет должен был совершить вынужденную посадку в Киеве, где "вагнеровцев" должны были задержать.



СМИ утверждали, что об операции было доложено президенту Владимиру Зеленскому и главе Офиса президента Андрею Ермаку, после чего в результате утечки информации о ней узнали белорусские спецслужбы.



Информацию опровергли официальные органы. Так, начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что поездка боевиков ЧВК Вагнера, в ходе которой они были задержаны в Беларуси, является спецоперацией российских спецслужб. Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак расценил информацию о якобы причастности украинских спецслужб к появлению и задержанию российских боевиков в Беларуси как спланированную дезинформацию. В Службе безопасности Украины также опровергли свою причастность к истории с появлением и задержанием "вагнеровцев" в Беларуси.



4 сентября фракция "Европейская солидарность" потребовала создать временную следственную комиссию (ВСК) по расследованию фактов причастности высших должностных лиц Украины к экстрадиции "вагнеровцев" из Беларуси в Россию.



12 сентября Служба безопасности Украины начала уголовное производство по возможной утечке информации об операции по задержанию членов ЧВК "Вагнер".

