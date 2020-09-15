Зеленский заявил о готовящейся встрече глав стран "нормандской четверки"

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что все лидеры стран-участниц "нормандского формата" (Германия, РФ, Украина, Франция) дали согласие на встречу на высшем уровне, она может состояться после второй встречи политических советников.

"Будет встреча. Я знаю, что в течение - не могу обещать, но мне кажется, в течение десяти дней будет еще одна встреча советников, после которой должна быть встреча уже лидеров "нормандской четверки". По крайней мере все лидеры, насколько мне известно, подтверждают готовность к встрече", - сказал Зеленский во вторник в ходе брифинга в Австрии. Трансляцию вел офис президента Украины в Facebook.

