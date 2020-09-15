Небратья

Нелегитимный режим диктатора Лукашенко продолжает устраивать гнусные провокации против некогда братского народа, то есть нас. На наших белорусских кордонах сегодня неспокойно. То чрезвычайного и полномочного посла Украины обыщут прямо в машине, наплевав на Венскую конвенцию по гуманному обращению с животными, то хасиды. Это, я считаю, прямая месть за решение (историческое, естественно) Верховной Рады насчет переизбрания диктатора.



Мы долго, с...ка, тянули. Ждали, что диктатор одумается и отдаст под давлением санкций ЕС бразды правления в руки Тихановской, которая пока лопает шпроты в Прибалтике, выжидая, чем все закончится. Сейм Литвы практически единогласно признал ее новой чарлидершой «европейской Беларуси», а некие неназванные чиновники Брюсселя начали уже сулить змагарам легендарный безвиз. Наша нация честно заплатила за безвизовый режим. Камня на камне не осталось. Зато теперь можем спокойно ждать открытия кордонов после окончания второй волны всемирной пандемии коронавируса.



И вот миллионы змагаров в белых рубахах, которые так напоминают наши родные вышиванки и нижнее белье, с замиранием сердца ждали пиканья системы электронного голосования «Рада». 228 депутатов признали: выборы 9 августа прошли в РБ с грубейшим, циничным и совершенно безобразным нарушением прав Тихановской. Украина решительно осуждает и поддерживает введение санкций ЕС против тирана, избивающего по выходным собственный народ. Не щадя ни женщин, ни мелкий и, особенно, крупный рогатый скот.



Конечно, заявление Рады могло быть более жестким. К примеру, надо было прямо сказать, что, в соответствии с результатами нечестных выборов, победила Тихановская, которую мы считаем законным представителем братской Беларуси, а не это чудовище с автоматом и усами – Лукашенко. Но и у нас есть представители пятой кремлевской колонны, которые делают свое черное дело.



В конце концов, после обвинений в голодоморе и геноциде, договорились: въезд запрещен, но некоторая часть хасидов как бы может приехать, поскольку надо соблюдать меры противоэпидемиологической защиты. Больше тысячи на могиле не собираться, не громить магазины и так далее. Короче, никто не должен просочиться через границу

Как подчеркивается в официальном сообщении погранслужбы, хасидов обеспечили кошерной едой и питьем. В роли кошерной пищи выступали сухпаи со свиной тушенкой и таким же паштетом, а также не только кошерные, но еще и, с…ка, халяльные вафельки всемирно известной компании «Рошен». Их можно есть всем. Даже буддистам и веганам

Уверен, что взрыв газопровода Уренгой–Помары–Ужгород в поселке Чабаны под Киевом – их рук дело. Наши деды и прадеды строили это чудо современного инженерного искусства, чтобы затем получать из Словакии экологически чистый европейский газ. И у кого-то поднялась рука разрушить наследие древних!О чем это я, б…ть? Простите, разволновался. Тихановская. Хер с ней, конечно, но вот хасидов Лукашенко мы никогда не простим! Провокация чистейшая. Акт злой воли диктатора. Смотрите, как все было.Каждый год, в сентябре, десятки тысяч хасидов едут со всего мира в Умань, чтобы отпраздновать свой новый год и проверить на прочность психику местных жителей. Но тут подоспела пандемия, которая подкосила даже Кернеса с Тимошенко. Был очень длительный срач между израильтянами и нашими чиновниками, которые тоже практически израильтяне, насчет пересечения хасидами госграницы.В конце концов, после обвинений в голодоморе и геноциде, договорились: въезд запрещен, но некоторая часть хасидов как бы может приехать, поскольку надо соблюдать меры противоэпидемиологической защиты. Больше тысячи на могиле не собираться, не громить магазины и так далее. Короче, никто не должен просочиться через границу.Понятное дело, что хасиды поехали в Умань через Беларусь. Так дешевле, чем прорываться через «Борисполь». Коварные белорусские пограничники беспрепятственно пропустили тысячи паломников на нейтральную территорию. И фактически натравили их на мирных украинских пограничников, которые бдительно несли службу с приказом не реагировать на провокации.Тут им прямо навстречу ломится масса разъяренных хасидов. Примерно с десяток паломников по степени воздействия равноценны взрыву тактического ядерного боеприпаса. Знаю, о чем пишу. Как-то мы заночевали в небольшом придорожном отеле, в него ночью поселились два автобуса паломников. Невозможно описать, что мы слышали сквозь стены. Как будто находишься в эпицентре ожесточенной схватки сотен женщин, детей, собак и мужчин, а также кошек. Трудно понять, как можно было производить большинство звуков, которые больше напоминали высадку инопланетян с применением тяжелого химического оружия. К нам в номер раз десять ломились, орали, хотели что-то передать. Видимо. Утром, когда мы осторожно высунули нос из нашего временного убежища, взору предстала картина полностью разгромленного отеля. Тихо скрипела качающаяся на одном болте раковина перед входом в столовую.Плакала девушка-официантка, забившись в угол барчика. Когда мы спросили ее насчет кофе, она дико захохотала и исчезла в ближайшем лесном массиве. Мы тихо собрались и попытались найти сторожа автостоянки, чтобы он открыл шлагбаум.Здоровенного бугая нашли за мусорными баками. Он там прятался. С трудом удалось выманить его из убежища с помощью сигареты. Дрожащими руками прикуривая подарок, он рассказал, что поседел за считанные часы, хотя брился наголо. Ужос!Вы можете себе представить, что творилось перед украинским пропускным пунктом. А бывшие братья еще привезли паломникам горячую пищу, палатки, средства гигиены и сладости. Нагнетали, гады, обстановку. Начальник погранвойск нации доложил куда следует: типа стоим насмерть, выполняем приказ главнокомандующего. Главком как чувствовал: именно в этот день отправился со срочным визитом в Вену. Типа назрели проблемы, надо решать. Его достали и в Австрии. От хасидов так просто еще никто не уходил. Тем более когда речь идет практически о единоверце. Прошла команда покормить паломников.Как подчеркивается в официальном сообщении погранслужбы, хасидов обеспечили кошерной едой и питьем. В роли кошерной пищи выступали сухпаи со свиной тушенкой и таким же паштетом, а также не только кошерные, но еще и, с…ка, халяльные вафельки всемирно известной компании «Рошен». Их можно есть всем. Даже буддистам и веганам.Паломники получили восьмиразовое питание, однако не оставили попыток проникнуть на суверенную территорию. На это их подзуживали белорусские пограничники. Они фактически натравливали потерявших человеческий облик паломников на верных сынов нации. Наши ответили усилением мер противохасидской защиты. В воздух подняли вертолеты, самолет DC–40 и парочку дорогих квадрокоптеров. Хасиды сбили дрон вареными яйцами и нанесли тяжелую моральную травму лейтенанту Н. Ситуация становилась критической, поскольку в Беларусь прибывают тысячи паломников, которые не остановятся ни перед чем. Наши действуют мужественно, на провокации не поддаются, но дронов больше не запускают. Проблема вышла на геополитический уровень. Моня позвонил брату, который работает в Госдепе, а у него есть Изя, так у того вообще прямой выход на Трампа. Белорусские небратья, вне всякого сомнения, будут посрамлены. Мы теперь дружим исключительно со змагарами.