В МИД РФ опровергли заявление о готовности "нормандской четверки" к встрече

Заявление Украины о готовности всех сторон провести встречу в "нормандском формате" – неправда, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Андрей Руденко. Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что все лидеры стран-участниц "нормандского формата" (Германия, РФ, Украина, Франция) дали согласие...

... на встречу на высшем уровне, она может состояться после второй встречи политических советников.



"Я скажу, что это неправда. И на переговорах советников и политсоветников в Берлине в прошлую пятницу Дмитрий Николаевич Козак четко сказал, что оснований для проведения нового саммита пока нет", - сказал Руденко.

