МИД Белоруссии ответил ЕС на непризнание выборов

Президентские выборы в Белоруссии по некоторым канонам прошли не идеально, но большинство населения определило их победителя и это сложно поставить под сомнение, заявил РИА Новости министр иностранных дел республики Владимир Макей.



Так он прокомментировал заявление верховного представителя ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозепа Борреля о том, что Евросоюз не признает Александра Лукашенко легитимным президентом Белоруссии.



"Хотелось бы понять, на каком основании представители ЕС ставят себя вровень с белорусским народом и считают себя вправе единолично выносить вердикты о приемлемости для белорусов результатов выборов. Для меня эти величины точно не равнозначны. И в принципе к чему придет мир, если каждый внешний игрок начнет прямо оспаривать результаты выборного процесса в других странах?"



По его словам, в Минске так и понимают демократию: принять мнение большинства, а не использовать все имеющиеся средства и технологии, чтобы "переделать их под себя".



Макей также указал, что оговорка Борреля, который в своем выступлении перепутал Белоруссию и Украину, говорит о том, насколько глубоко европейский чиновник владеет "белорусским досье". Это, в свою очередь, показывает полное нежелание ЕС объективно разобраться в процессах, добавил министр.



"Поэтому оценки Борреля считаю категоричными и тенденциозными. О чем он говорит. О том, что обязательно до предстоящего заседания Совета ЕС должны быть приняты санкции и это, по его словам, должно подтвердить авторитет ЕС. Не верится, но это почти цитата. А мы были уверены, что авторитет ЕС все же держится не на санкциях", — подчеркнул глава МИД Белоруссии.



При этом он добавил, что Минск все еще готов к открытому и уважительному диалогу с Евросоюзом и международными партнерами.



Комментируя мнение Борреля о том, что наилучшим выходом из сложившейся ситуации могли бы стать новые выборы под эгидой ОБСЕ, Макей напомнил, что эта организация не направила наблюдателей от своего Бюро по дипломатическим институтам и правам человека на выборы 9 августа.



"Удивляет, что представители ОБСЕ так рвутся приехать в Белоруссию чуть ли не на следующий день, однако при этом, когда было действительно нужно, не успели за три недели направить миссию БДИПЧ по наблюдению за выборами. То есть сейчас отсутствие приглашения уже не беспокоит?" — сказал министр.



При этом он подчеркнул, что Минск с уважением относится к ОБСЕ и считает эту организацию важным инструментом для поддержания мира и стабильности в регионе.



Ранее во вторник Боррель заявил, что Евросоюз продолжает считать выборы 9 августа сфальсифицированными. По его словам, ЕС пересматривает отношения с Белоруссией, занимается изучением секторов, в которых отношения могут быть заморожены. Боррель также подчеркнул, что санкции по Белоруссии должны быть приняты до заседания Евросовета 24-25 сентября.

