В ЛНР прокомментировали слова Зеленского о жизни в республиках Донбасса

Депутат Народного совета самопровозглашенной Луганской народной республики Павел Малый посоветовал президенту Украины Владимиру Зеленскому посмотреть, как живут люди на подконтрольных Киеву территориях, а не комментировать ситуацию в самопровозглашенных республиках Донбасса.



Ранее Зеленский в интервью австрийской газете Wiener Zeitung высказал мнение, что на неподконтрольных Киеву территориях Донбасса могут возникнуть беспорядки из-за того, что люди там живут хуже, чем на остальной Украине.



"Заявления Зеленского считаю фейком, это попытка очередного пиара. Здесь уместна украинская поговорка "Нам не надо, чтобы мы жили хорошо и счастливо, нам надо, чтобы у соседа корова сдохла!" Не нужно смотреть по сторонам и комментировать, как мы в условиях шестилетней блокады и непризнанности стараемся выживать и восстанавливаться. Пусть посмотрят по сторонам в своих областях, где порезали и закрыли мощные производства, и безработица на Украине толкает людей на эмиграцию", - заявил Малый РИА Новости.



Как подчеркнул депутат парламента ЛНР, заявление Зеленского о том, что жители подконтрольных Киеву территорий живут "сладко", не соответствует действительности.



"Это наглая ложь. Хорошо живет он и его окружение. Простым украинцам живется тяжело… Уровень пенсий в Незалежной варьируется от 1,7 -1,8 тысячи гривен (60 – 65 долларов - ред), а коммунальные платежи в среднем за квартиру с отоплением составляют 2 тысячи гривен в месяц (более 70 долларов - ред.). Если человек живет один и получает минимальную пенсию, то ему ее не хватает даже на оплату ЖКХ. Этот человек обречен на нищенское существование", - пояснил собеседник агентства.



Малый заявил, что на подконтрольной Киеву территории растет стоимость продуктов. Он заявил, что Киев закупает свинину в Германии и Польше, а картофель завозят из Белоруссии. По мнению депутата, разбалансировка рынка сельхозпродукции произошла из-за "засилья иностранных компаний в сельхозяйственном секторе". Также депутат уточнил, что в стране уничтожается тяжелая промышленность и машиностроение.



"Касательно общей ситуации, сами украинские политики признаются, что Украина стала страной-гастарбайтером из-за недальновидной политики внутреннего руководства и агрессивных устремлений западно-европейских стран. Украина стала некомфортной для своих граждан", - считает депутат.

