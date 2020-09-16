Лавров призвал Берлин отказаться от политизации ситуации с Навальным

Глава МИД России Сергей Лавров призвал германского коллегу Хайко Мааса отказаться от дальнейшей политизации ситуации с Алексеем Навальным, сообщает МИД РФ по итогам телефонного разговора министров.



"При этом было сказано, что нас не могут устроить ссылки на "независимость" органов юстиции и необходимость проведения согласований с самим Навальным либо с его родственниками и близкими, которые в противоречие с упомянутой Конвенцией используются в качестве препятствий для допуска российских криминалистов и медиков к имеющимся в ФРГ материалам по его болезни и лечению", - отмечается в сообщении.



Что касается ОЗХО, куда Берлин отсылает Москву для получения информации по этому делу, то задействование ее площадки Германией не должно служить преградой для выстраивания двустороннего сотрудничества как в рамках организации, так и по зарекомендовавшим себя общепринятым каналам правовой помощи, говорится в сообщении МИД.



При этом сообщается, что министры условились продолжить диалог по этим и другим вопросам российско-германской и международной повестки дня.

