ВОЗ: закрытие школ должно быть крайней мерой

Миллионы детей по всему миру месяцами не посещали школы из-за пандемии COVID-19, поэтому сейчас закрывать учебные заведения необходимо лишь в крайнем случае. Об этом во вторник, 15 сентября, заявил глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус на брифинге в Женеве.

"Решение о закрытии школ должно быть крайней мерой - временной и принимаемой на местном уровне в районах с интенсивной передачей коронавируса", - указано в заявлении.



При этом Гебрейесус подчеркнул, что школьники не должны прерывать образовательный процесс, и этого можно достигнуть благодаря онлайн-обучению. А период, когда школы остаются закрытыми, необходимо использовать для принятия всех мер, которые позволят предотвратить распространение инфекции после возвращения учеников за парты.



"Обеспечение безопасности детей - это задача не только школ, правительств или семей, а всех и каждого", - резюмировал гендиректор ВОЗ.



Как сообщалось, из-за COVID-19 уже 37 украинских школ переведены на дистанционное обучение. В целом с начала учебного года лабораторно подтверждено 273 случая коронавируса среди учеников.

