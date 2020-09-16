Apple представила новые модели умных часов

Корпорация Apple Inc. на презентации в штаб-квартире в Купертино представила новые модели "умных часов" Apple Watch.



Корпорация показала обновленные Apple Watch Series 6. Одной из их главных особенностей будет способность отслеживать насыщение крови кислородом. Это займет около 15 секунд, пользователи смогут отслеживать свое состояние здоровье и получать оповещения в случае каких-либо проблем. Разработчики надеются, что данные о нехватке кислорода в крови удастся использовать в качестве признака коронавируса. Компания сотрудничает с учеными, изучающими астму и COVID-19.



Новые часы будут доступны в золотом, синем, серо-черном и красном цветах за 36990 рублей. Их стоимость в США составит $399.



Также были презентованы Apple Watch SE - своего рода бюджетная версия Apple Watch Series 6. Она выполнена в таком же дизайне, но функционал в целом соответствует старым версиям, хотя эти смарт-часы также умеют отслеживать кислород в крови.



В России их можно будет купить 24 990 рублей. Их цена в США составит $279.



Также компания создала новый фитнес-сервис Apple Fitness+. Он работает на базе умных часов компании и предоставляет пользователям возможность заниматься по разным комплексам упражнений под руководством "тренеров мирового класса" под саундтреки Apple Music. С 20 сентября покупатели Apple Watch Series 3 или новее получат три месяца подписки на сервис Apple Fitness+.

