Кремль считает Лукашенко легитимным президентом Беларуси

Президент Беларуси Александр Лукашенко легитимен и не нуждается в гарантиях безопасности, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.



"Лукашенко является легитимным президентом Белоруссии. Не думаю, что он нуждается в каких-то гарантиях безопасности у себя в стране. А в остальном это все внутренне дело Белоруссии", - сказал Песков журналистам в среду.



Так он прокомментировал заявление в СМИ экс-кандидата в президенты Беларуси Светланы Тихановской о том, что оппозиция готова дать Лукашенко гарантии безопасности, в случае если он мирно отойдет от власти.



В Беларуси больше месяца продолжаются акции протеста против итогов выборов президента, которые прошли 9 августа. Победителем объявлен действующий глава государства Александр Лукашенко, который занимает этот пост с 1994 года. Оппозиция не признала объявленные властями итоги выборов, считает их сфальсифицированными.



Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил 15 сентября, что для Евросоюза ситуация ясна: президентские выборы в Беларуси 9 августа сопровождались мошенничеством. "Президент Лукашенко не является законным президентом Беларуси", - сказал Боррель, выступая во вторник на пленарной сессии Европарламента. Он отметил, что "жестокие репрессии" продолжаются в Беларуси, более 7,5 тыс. мирных демонстрантов были арестованы, сообщалось о 500 случаях пыток, почти все члены Координационного совета оппозиции либо арестованы, либо принуждены к изгнанию.

