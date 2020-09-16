Украинцы недовольны работой Кабмина и Рады

В начале сентября 2020 года больше всего среди органов центральной власти украинцы недовольны работой Кабинета министров (73%) и Верховной рады (76%). При этом довольны деятельностью правительства и парламента по 11% респондентов. Об этом свидетельствуют данные опроса Социологической группы "Рейтинг".



По данным опроса, 57% респондентов недовольны деятельностью президента Владимира Зеленского, довольны 35% опрошенных.



Деятельностью главы Верховной рады Дмитрия Разумкова недовольны 55% украинцев, довольны 23%, затруднились оценить - 23%.



Работой премьер-министра Дениса Шмыгаля недовольны - 59%, довольны 14%, затруднились оценить - 27%.



Опрос проведен Социологической группой "Рейтинг" 3-6 сентября 2020 года среди 2000 респондентов по всей Украине за исключением оккупированных Россией территорий. Метод исследования: личное формализованное интервью (face-to-face). Ошибка репрезентативности с доверительной вероятностью 0,95: не более 2,2%.

