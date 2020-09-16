Кабмин закрыл пункт пропуска у которого находятся паломники-хасиды

Кабинет министров Украины поддержал закрытие пункта пропуска на границе с Беларусью в Черниговской области "Новые Яриловичи", сообщает пресс-служба МВД Украины со ссылкой на министра внутренних дел Арсена Авакова.



"За соответствующее решение проголосовали сегодня, 16 сентября, во время заседания правительства. Такие ограничительные меры введены из-за распространения коронавирусной болезни", - говорится в обнародованном сообщении.



В МВД напомнили, что сейчас у "Новых Яриловичей" находятся паломники-хасиды, которые не прекращают попыток попасть в Украину. "Люди обеспечены продуктами питания и медикаментами", - добавили в министерстве.

