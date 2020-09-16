Патриарх Филарет преодолел коронавирус

Патриарх Украинской православной церкви Киевского патриархата Филарет (Денисенко) вылечился от коронавируса, сообщила в среду пресс-служба УПЦ-КП.



"Патриарх Киевский и всея Руси-Украины Филарет вылечился от болезни. Патриарх Филарет получил отрицательный результат теста на COVID-19, что свидетельствует о том, что коронавирус преодолен", - говорится в сообщении.



Он чувствует себя хорошо, выписан из больницы и находится в своей резиденции.



Вскоре патриарх Филарет продолжит трудиться "на благо церкви" и будет совершать богослужения.



Как сообщалось, 4 сентября стало известно, что у патриарха УПЦ-КП Филарета диагностирован COVID-19, его госпитализировали. Состояние патриарха на тот момент оценивалось как удовлетворительное.



Филарету 91 год.

