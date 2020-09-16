Кабмин расширил возможности е-паспорта

Кабинет министров внес изменения в постановление о применении отображения в электронном виде информации, содержащейся в паспорте в форме карты и в загранпаспорте. С помощью приложения "Дия" можно будет сделать больше операций.



Решение принято во время заседания правительства 16 сентября.



Необходимость постановления возникла из-за того, что граждане массово сталкиваются с невозможностью использования приложения "Дия" в части торговых сетей, банков, почтовых отделений.



Постановление предусматривает возможности предоставления информации из приложения "Дия" для:



- предоставления услуг почтовой связи;

- проведения банковских операций;

- подтверждения возраста во время приобретения пива, алкогольных, слабоалкогольных напитков, вин или табачных изделий;

- предоставления услуг по медицинскому обслуживанию;

- предоставления гостиничных услуг;

- предоставления телекоммуникационных услуг;

- предъявления по требованию уполномоченного лица во время посещения административных зданий;

- предоставления административных услуг;

- возврата уплаченных за товар средств



