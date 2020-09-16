У Зеленского призвали Беларусь не обнадеживать рвущихся в Украину хасидов

Около двух тысяч паломников-хасидов находятся на границе между Беларусью и Украиной. Большинство из них прибыли из Израиля, доверившись слухам о том, что украинско-белорусская граница якобы открыта. Об этом заявили в Офисе президента Украины и добавили, что власти Беларуси подогревали эти слухи непродуманными заявлениями.



Украинская сторона призывает руководство Беларуси прекратить создавать дополнительное напряжение на совместной государственной границе и не распространять ложные обнадеживающие заявления для паломников-хасидов.



"Призываем белорусские власти прекратить создавать дополнительное напряжение на границе с нашим государством и не распространять ложные обнадеживающие заявления для паломников, которые могут создать у них ощущение, что граница Украины все же может быть открыт для иностранцев", - говорится в заявлении Офиса президента.



Также у Зеленского напоминают белорусской стороне, что Украина закрыла государственную границу для иностранцев из-за существенного ухудшения ситуации с распространением Covid-19.



"Также на территории нашего государства остаются в силе строгие карантинные ограничения, что делает невозможным проведение массовых мероприятий, в частности религиозного характера. Так же как весной мы вынуждены были ограничивать участие людей в праздновании Пасхи, сейчас объясняем, что и массовое празднование Рош-ха-Шана с участием тысяч паломников в городе Умань Черкасской области Украины, к сожалению, невозможно", - говорится в заявлении.



В Офисе украинского президента также констатируют, что личная обида определенных лиц в де-факто действующей белорусской власти распространяется сегодня и на плоскость межгосударственных отношений.



"Украина, напомним, заняла нейтральную позицию относительно политического кризиса, который был спровоцирован сомнительно организованным голосованием на выборах президента Республики Беларусь 9 августа этого года. Мы поддерживаем общепризнанные на Европейском континенте демократические ценности и считаем, что каждое государство должно соблюдать обязательства полностью обеспечивать права и свободы человека, которые гарантированы международными конвенциями и соответствующим национальным законодательством, которое по крайней мере формально существует также и в Беларуси", - добавили в ОПУ.



Также в Офисе считают, что каждое государство во время пандемии должно проводить прозрачную и ответственную политику, направленную на остановку распространения COVID-19, и воздержаться от провоцирования негативных вариантов развития эпидемической ситуации в соседних странах.

