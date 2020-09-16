Лукашенко запросил у Путина новое вооружение

Президент Беларуси Александр Лукашенко запросил у президента России Владимира Путина предоставить новое вооружение. Также Лукашенко заявил, что Россия продолжит поддерживать Беларусь.



Об этом президент Беларуси заявил во время встречи с министром обороны РФ Сергеем Шойгу в Минске, передает БелТА.



Президент РФ должен приехать в Беларусь, чтобы обсудить укрепление отношений в плане Союзного государства.



"Я также просил президента России о некоторых типах вооружений. Последние события показывают, что надо смелее защищать интересы и белорусов, и россиян. Так случилось, что мы в этом плане остались одни, но не самые слабые", - сказал Лукашенко.



Он добавил, что Беларусь и Россия способны удержать ситуацию по периметру границ двух стран.



"Если кто-то думает, что Беларусь ослабла, что не выстоим, что Россия отойдет в сторону, это для дураков рассуждения. Вы можете не сомневаться в нашей надежности в плане обороны нашего общего Отечества - от Бреста до Владивостока", - добавил Лукашенко.

