В Украину идет похолодание

В Украине в ближайшие дни, 17 и 18 сентября, часть регионов накроют дожди. Местами ожидается даже штормовой ветер. Об этом на своей странице в Facebook рассказала синоптик Наталия Диденко. По ее словам, в четверг в страну придет атмосферный фронт.



"Дождь, местами с грозой, ожидается 17 сентября в северных областях, западной части, в Винницкой, местами в Черкасской и Полтавской областях. На юге, востоке Украины, в Днепре и Кропивницкому с районами – без существенных осадков", – сообщила Диденко.



Кроме того, по ее словам, на западе и севере Украины ожидается северо-западный ветер. Температура воздуха будет высокой, днем ​​ожидаются до 25-30 градусов тепла. Но в западных областях, в тылу фронта, уже начнется похолодание – там температура установится на уровне 20-23 градусов.



А вот с пятницы в стране станет ощутимо холоднее.



"Это похолодание распространится и усилится 18-19 сентября. Ожидается в большинстве областей в течение пятницы-субботы снижение температуры воздуха до +12 +17 градусов. На юге и юго-востоке 18-го сентября еще побудут +20 +24 градуса", – отметила синоптик.



Диденко добавила, что заморозки 18 сентября наиболее вероятные в западных областях, а в ночь на 19 сентября в большинстве областей Украины, кроме южной части.

