Лукашенко пообещал следующие выборы по новой конституции

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что следующие президентские выборы в стране должны пройти только после принятия новой конституции. Об этом он сказал в среду, 16 сентября, во время встречи с "политическим активом", сообщает БелТА.



"Настало сегодня время придать новый импульс общественно-политической жизни. Важно сформировать единое видение того, какой в перспективе должна быть наша страна, ее государственное устройство. Это конституция. Мы выборы провели, результат получили. На этом точка. Наверное, хватит будоражить общество. Следующие президентские выборы - по [новой] конституции", - сказал Лукашенко, добавив, что "как определимся, так и будет".

