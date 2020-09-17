Грызлов: Киев опять отказался от совместной инспекции на Донбассе

Полпред России в Трехсторонней контактной контактной группе Борис Грызлов, ранее возложивший на Украину ответственность за срыв инспекции в Шумах, заявил, что Киев во второй раз отказался от такой инспекции. По его словам, тем самым украинские власти дезавуировали меры по усилению режима прекращения огня.

Слова политика передает РИА Новости.



"Киев снова отказался от совместной инспекции. Заявленная позиция Украины только подтверждает наличие нарушений с ее стороны", - сказал Грызлов журналистам.



Он добавил, что украинская сторона не выполняет политический блок Минских соглашений и в результате продолжает отталкивать от себя Донбасс.



Также Грызлов сказал, что Киев отказывается от любого повышения открытости работы Контактной группы. По его словам, россияне предлагали, чтобы результаты каждого заседания Контактной группы и достигнутые договоренности четко фиксировались в протоколах заседания, и чтобы эти документы были доступны для СМИ.



"Если Украина действительно хочет информационной открытости, пришло время реализовать это предложение. Представители Донбасса также предложили обсудить вопрос об аудио- и видеозаписи наших переговоров... Вопрос о повышении прозрачности работы Контактной группы можно было решить уже сегодня, но наше предложение было проигнорировано. На данный момент Киев отказывается от любого повышения открытости работы Контактной группы", - констатировал представитель РФ в ТКГ.

